Штаб Путина поблагодарил Британию за высокую явку на выборах в РФ

В штабе Владимира Путина заявили, что за высокую явку на выборах президента России стоит «сказать спасибо» Великобритании, которая своими обвинениями в адрес РФ лишь укрепила консолидацию в российском обществе.

По словам пресс-секретаря штаба Путина Андрея Кондрашова, ожидалась явка чуть более 50%, однако она уже превысила этот показатель на 8–9%, сообщает RT.

«За это надо сказать спасибо Великобритании. Потому что в очередной раз они не просчитали российский менталитет. Потому что всякий раз, когда Россию огульно, бездоказательно в чем-либо обвиняют, когда нам начинают угрожать санкциями, всё, что делает русский народ, — это объединяется вокруг центра силы», — заявил он.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что явка на выборах президента РФ превысит показатели 2012 года.

Напомним, по данным на 19:00 в целом по России явка составила 59,5%. В 21:00 мск голосование на выборах президента завершилось на территории России — в 20:00 местного времени закрылись участки в Калининградской области.