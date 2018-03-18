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ЦИК завершила обработку 40% протоколов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Центральная избирательная комиссия завершила обработку 40% протоколов участковых комиссий. Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства с 74,22% голосов избирателей.

Ход народа
Как проходили выборы президента России

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин после обработки 40% бюллетеней занимает второе место с 14,03% голосов, на третьем месте  — кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский. Он набирает 6,51% голосов. 

Четвертую позицию удерживает кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак. За нее, по предварительным результатам, проголосовали 1,41% избирателей.

За ней следуют Григорий Явлинский (партия «Яблоко») с 0,80%, Максим Сурайкин («Коммунисты России») — 0,64%, Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») и Борис Титов («Партия роста») —  0,63% у каждого.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова пообещала подвести предварительные итоги президентских выборов к трем часам ночи по московскому времени.

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