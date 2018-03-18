ЦИК завершила обработку 40% протоколов

Центральная избирательная комиссия завершила обработку 40% протоколов участковых комиссий. Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства с 74,22% голосов избирателей.

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин после обработки 40% бюллетеней занимает второе место с 14,03% голосов, на третьем месте — кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский. Он набирает 6,51% голосов.

Четвертую позицию удерживает кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак. За нее, по предварительным результатам, проголосовали 1,41% избирателей.

За ней следуют Григорий Явлинский (партия «Яблоко») с 0,80%, Максим Сурайкин («Коммунисты России») — 0,64%, Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») и Борис Титов («Партия роста») — 0,63% у каждого.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова пообещала подвести предварительные итоги президентских выборов к трем часам ночи по московскому времени.