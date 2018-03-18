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Совфед зафиксировал попытки вмешательства в выборы извне 

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Фото: flickr.com/Фото Москвы Moscow-Live.ru
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Совет Федерации РФ зафиксировал ряд попыток вмешательства в проведение выборов президента России. С таким заявлением выступил председатель комитета по международным делам Константин Косачёв.

Сенатор подчеркнул, что избирательная кампания в России была «притягательным сюжетом» для оппонентов страны в мире. Они пытались дискредитировать государство, представив Россию как недемократичное государство, в котором невозможны свободные выборы.

«Мы видели, как была попытка поддержать несистемную оппозицию, представить факт нерегистрации одного из кандидатов от этой оппозиции, как сюжет полностью опровергающий демократичность кампании в целом», — приводит «РИА Новости» слова Косачёва.

Кроме того, в Совфеде указали, что Запад пытался поддерживать некоторые некоммерческие организации, которые пытались помешать проведению выборов.

После обработки 30,02% протоколов, лидирует на выборах действующий президент России Владимир Путин — 73,71%. Далее идут Павел Грудинин (14,42%), Владимир Жириновский (6,6%) и Ксения Собчак (1,4%). Остальные кандидаты набрали менее 1% голосов избирателей.

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