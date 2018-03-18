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ЦИК закончила обработку 35% протоколов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Центризбирком закончил обработку 30,02% протоколов участковых комиссий. По последним данным ЦИК, действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах президента с большим отрывом и набрал 73,71%.

На втором месте — кандидат от КПРФ Павел Грудинин, который набирает 14,42% голосов, следом идет Владимир Жириновский от ЛДПР — 6,6%, за ним Ксения Собчак — 1,4% и Максим Сурайкин, набравший 0,63% голосов избирателей.

Все данные о предварительных результатах голосования по мере ввода данных протоколов в государственную автоматизированную систему «Выборы» обновляются в информационном центре ЦИК. На выборах президента 2012 года Владимир Путин набрал 63,6%.

Также отмечается, что серьезных нарушений на выборах президента России пока не зафиксировано. Об этом сообщает глава Центризбиркома Элла Памфилова.

На заседании ЦИК глава комиссии заявила, что на данный момент были проанализированы все поступившие обращения и серьезных нарушений среди них не выявлено, сообщает «Интерфакс».

К двум-трем часам ночи будут подведены предварительные итоги выборов президента РФ, пообещала глава ЦИК Элла Памфилова.

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