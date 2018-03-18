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Голосование на выборах завершилось в последнем регионе России

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Голосование на выборах президента России завершилось в последнем регионе страны — Калининградской области в 20:00 по местному времени (21:00 мск).

Заместитель председателя областной избирательной комиссии сообщила, что по состоянию на 18:00 (19:00 мск) явка избирателей в Калининградской области составила 55,29%. Общее число проголосовавших составило более 441 тыс. человек, сообщает «РИА Новости».

По сравнению с 2012 годом (52,78%) явка избирателей в регионе выросла. Итоговые показатели будут известны уже 19 марта. На территории Калининградской области работали 542 постоянных избирательных участка.

Также 28 участков были организованы на кораблях, которые 18 марта находились в плавании, еще восемь — на местах временного пребывания избирателей, таких как аэропорт Храброво и Южный железнодорожный вокзал.

18 марта в 20:00 в Москве и Московской области завершилось голосование на выборах президента России. В столице работали 3605 участков, в области — 4239.

По России явка по состоянию на 19:00 мск превысила 59,5%. В целом по стране, как сообщает ЦИК, отмечена более высокая явка, чем на выборах в 2012 году.

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