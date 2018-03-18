Явка на выборах президента в России на 19:00 составила 59,5%

Явка избирателей на выборах президента России превысила 59,5%, свидетельствуют данные ЦИК РФ по состоянию после 19:00 мск.

Как сообщил замглавы ЦИК РФ Николай Булаев, по данным на 18:00 явка в России составляла 53,4%. В целом по стране, по данным ЦИК, отмечена более высокая явка, чем на выборах в 2012 году.

Напомним, избирательные участки на выборах президента уже закрылись на Камчатке и Чукотке, в Забайкальском крае, на Урале и в Приволжье. В первых двух регионах отмечено превышение явки 2012 года.

Подсчет голосов на выборах уже начался более чем в 20 регионах РФ.