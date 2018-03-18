Старейшая жительница России проголосовала на выборах президента

Старейшая жительница России Нану Шаова проголосовала на президентских выборах в Кабардино-Балкарии в воскресенье, 18 марта.

Домой к 127-летней женщине приехали члены избирательной комиссии, которые привезли урну для бюллетеней, рассказал глава республиканской ЦИК Вячеслав Гешев.

По словам Гешева, в Кабардино-Балкарии голосуют много семей, которые насчитывают несколько поколений. Так, 18 марта избирательный участок посетил целый род, насчитывающий 160 человек, сообщает «Интерфакс».

Ранее 127-летняя Нану Шаова вошла в Книгу рекордов России как самый пожилой человек страны.