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Старейшая жительница России проголосовала на выборах президента

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Фото: ТАСС/Зубайр Байраков
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Старейшая жительница России Нану Шаова проголосовала на президентских выборах в Кабардино-Балкарии в воскресенье, 18 марта.

Домой к 127-летней женщине приехали члены избирательной комиссии, которые привезли урну для бюллетеней, рассказал глава республиканской ЦИК Вячеслав Гешев.

По словам Гешева, в Кабардино-Балкарии голосуют много семей, которые насчитывают несколько поколений. Так, 18 марта избирательный участок посетил целый род, насчитывающий 160 человек, сообщает «Интерфакс».

Ранее 127-летняя Нану Шаова вошла в Книгу рекордов России как самый пожилой человек страны.

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