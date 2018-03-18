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Дима Билан проголосовал на выборах президента в Кабардино-Балкарии

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Известный певец Дима Билан проголосовал на выборах президента России в Кабардино-Балкарии, где прошло его детство. Об этом артист сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

По его словам, он выполнил свой гражданский долг на малой родине, куда прилетел на один день из Уфы. Билан посетовал, что не успел получить открепительный талон заранее, но рад, что решился на поездку и смог повидаться с родственниками отца.

Также он попросил прощения у тех, кто звонил в Уфу организатору концертов, чтобы узнать, на каком именно избирательном участке он будет голосовать. В заключение певец выразил надежду на лучшее будущее.

18 марта в России проходят выборы президента страны. На этот пост претендуют восемь кандидатов. Заместитель главы ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что в целом по стране по состоянию на 17:00 явка на выборах президента России составила 51,9%.

На данный момент свой голос отдали премьер-министр России Дмитрий Медведев, председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, певец и композитор, народный артист России Олег Газманов.

На МКС проголосовал космонавт Антон Шкаплеров, в Париже в российском посольстве отдал голос известный актер Жерар Депардье, а в Норвегии — олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин и представители известной цирковой династии Аскольд и Эдгард Запашные.

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