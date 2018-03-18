Прямой эфир
Сюжет:

Праправнуки Льва Толстого впервые проголосовали на выборах президента России

0
Фото: ТАСС/Вадим Скрябин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Праправнуки русского писателя Льва Николаевича Толстого впервые проголосовали на президентских выборах в усадьбе Ясная Поляна в Тульской области. Об этом сообщил советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой.

«Мы очень любим наш именной участок. Это сельский клуб, там часто проходят творческие встречи. Атмосфера всегда уютная, радостная», — приводит слова Толстого «Интерфакс».

Директор музея-усадьбы Екатерина Толстая отметила, что в текущем году на участке в усадьбе транслируются фильмы, а также проходят концерты. Для избирателей в качестве угощения организаторы приготовили пирожки.

18 марта в Российской Федерации проходят выборы главы государства. На главный пост страны претендуют восемь кандидатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Аксакал в Чувашии проголосовал на выборах с семьей из четырех поколений
Братья Запашные проголосовали на выборах президента России в Твери

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017