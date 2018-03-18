Праправнуки Льва Толстого впервые проголосовали на выборах президента России

Праправнуки русского писателя Льва Николаевича Толстого впервые проголосовали на президентских выборах в усадьбе Ясная Поляна в Тульской области. Об этом сообщил советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой.

«Мы очень любим наш именной участок. Это сельский клуб, там часто проходят творческие встречи. Атмосфера всегда уютная, радостная», — приводит слова Толстого «Интерфакс».

Директор музея-усадьбы Екатерина Толстая отметила, что в текущем году на участке в усадьбе транслируются фильмы, а также проходят концерты. Для избирателей в качестве угощения организаторы приготовили пирожки.

18 марта в Российской Федерации проходят выборы главы государства. На главный пост страны претендуют восемь кандидатов.