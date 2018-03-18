Прямой эфир
Сюжет:

Братья Запашные проголосовали на выборах президента России в Твери

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Представители известной цирковой династии Аскольд и Эдгард Запашные проголосовали на избирательном участке №1047 в библиотеке имени Горького на выборах президента России.

Артисты часто находятся в Твери в связи с тем, что в городском цирке проходит их шоу, поэтому решили проголосовать не по месту жительства, а по месту пребывания.

Братья Запашные находились в прекрасном настроении, много улыбались и рассказали о том, как именно готовились к выборам.

«Мы заранее подали заявление и позаботились о том, чтобы принять участие в выборах. С нами проголосовал и весь наш многочисленный коллектив, ребята из разных регионов страны», — цитирует Эдгарда Запашного сайт kp.ru.

18 марта в России проходят выборы президента страны. На этот пост претендуют восемь кандидатов.

На данный момент свой голос отдали премьер-министр России Дмитрий Медведев, председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, певец и композитор, народный артист России Олег Газманов.

На МКС проголосовал космонавт Антон Шкаплеров, в Париже в российском посольстве отдал голос известный актер Жерар Депардье, а в Норвегии — олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Алла Пугачева и Максим Галкин проголосовали на выборах президента России
Футболисты сборной России проголосовали на хоккейной базе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017