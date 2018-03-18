Братья Запашные проголосовали на выборах президента России в Твери

Представители известной цирковой династии Аскольд и Эдгард Запашные проголосовали на избирательном участке №1047 в библиотеке имени Горького на выборах президента России.

Артисты часто находятся в Твери в связи с тем, что в городском цирке проходит их шоу, поэтому решили проголосовать не по месту жительства, а по месту пребывания.

Братья Запашные находились в прекрасном настроении, много улыбались и рассказали о том, как именно готовились к выборам.

«Мы заранее подали заявление и позаботились о том, чтобы принять участие в выборах. С нами проголосовал и весь наш многочисленный коллектив, ребята из разных регионов страны», — цитирует Эдгарда Запашного сайт kp.ru.

18 марта в России проходят выборы президента страны. На этот пост претендуют восемь кандидатов.

На данный момент свой голос отдали премьер-министр России Дмитрий Медведев, председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, певец и композитор, народный артист России Олег Газманов.

На МКС проголосовал космонавт Антон Шкаплеров, в Париже в российском посольстве отдал голос известный актер Жерар Депардье, а в Норвегии — олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин.