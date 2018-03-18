Медведев проголосовал на выборах президента России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев проголосовал на выборах главы государства в здании Шуваловской гимназии № 1448 в Москве.

Дмитрий Медведев посетил избирательный участок № 2760 вместе с женой Светланой, которая также отдала свой голос. Как положено избирателю, премьер-министр зарегистрировался, получил бюллетень и прошел в кабинку, сообщает «РИА Новости». Бюллетень премьера автомат принят с первого раза.

На выборах 2012 года, будучи президентом РФ, Медведев также голосовал на этом избирательном участке. Тогда школа работала под № 1118.

В состав Шуваловской гимназии она была включена после реорганизации государственных бюджетных образовательных учреждений в Москве.

18 марта в России проходят выборы главы государства. На главный пост страны претендуют восемь кандидатов.