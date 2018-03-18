Прямой эфир
Сюжет:

Медведев проголосовал на выборах президента России

0
Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр России Дмитрий Медведев проголосовал на выборах главы государства в здании Шуваловской гимназии № 1448 в Москве.

Дмитрий Медведев посетил избирательный участок № 2760 вместе с женой Светланой, которая также отдала свой голос. Как положено избирателю, премьер-министр зарегистрировался, получил бюллетень и прошел в кабинку, сообщает «РИА Новости». Бюллетень премьера автомат принят с первого раза.

На выборах 2012 года, будучи президентом РФ, Медведев также голосовал на этом избирательном участке. Тогда школа работала под № 1118.

В состав Шуваловской гимназии она была включена после реорганизации государственных бюджетных образовательных учреждений в Москве.

18 марта в России проходят выборы главы государства. На главный пост страны претендуют восемь кандидатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Депардье проголосовал в Париже на выборах президента России
Матвиенко проголосовала на выборах президента РФ в Петербурге

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017