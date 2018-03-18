Матвиенко проголосовала на выборах президента РФ в Петербурге

Председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко проголосовала на выборах президента РФ в Санкт-Петербурге.

Вместе с сыном спикер Совета Федерации посетила избирательный участок на Таврической улице по месту прописки.

Она отметила высокий уровень организации выборов, в ходе которых исключено какое-либо вмешательство с целью фальсификации или изменения итогов голосования.

«Каждый гражданин может быть уверен, что его голос точно будет услышан, и его голос пойдет тому кандидату, за которого он голосовал», — цитирует спикера Совфеда ТАСС.

Матвиенко прокомментировала также недопуск россиян на избирательные участки на Украине.

«Мы будем поднимать по парламентской линии этот вопрос во всех международных структурах, требовать осуждения Киева, с тем чтобы поставить его на место и заставить исполнять международное право», — подчеркнула она.

18 марта украинские силовики перекрыли доступ к российским дипучреждениям в Одессе и во Львове, где располагаются избирательные участки для голосования на выборах президента России.