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Матвиенко проголосовала на выборах президента РФ в Петербурге

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко проголосовала на выборах президента РФ в Санкт-Петербурге.

Вместе с сыном спикер Совета Федерации посетила избирательный участок на Таврической улице по месту прописки.

Она отметила высокий уровень организации выборов, в ходе которых исключено какое-либо вмешательство с целью фальсификации или изменения итогов голосования.

«Каждый гражданин может быть уверен, что его голос точно будет услышан, и его голос пойдет тому кандидату, за которого он голосовал», — цитирует спикера Совфеда ТАСС.

Матвиенко прокомментировала также недопуск россиян на избирательные участки на Украине.

«Мы будем поднимать по парламентской линии этот вопрос во всех международных структурах, требовать осуждения Киева, с тем чтобы поставить его на место и заставить исполнять международное право», — подчеркнула она.

18 марта украинские силовики перекрыли доступ к российским дипучреждениям в Одессе и во Львове, где располагаются избирательные участки для голосования на выборах президента России.

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