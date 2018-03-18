Россияне в Баку активно голосуют на выборах президента РФ

В столице Азербайджана граждане Российской Федерации активно голосуют на выборах президента РФ, сообщил пресс-атташе российского посольства Денис Апашкин.

По его словам, среди проголосовавших много тех, кто сделал это впервые.

Кроме того, свой выбор в Баку уже сделали члены сборной России по гребному спорту, которые находятся на сборах в Азербайджане, сообщает «Интерфакс».

По словам наставника команды Николая Спинева, в консульский отдел посольства пришли 30 человек.

Данные по числу проголосовавших на выборах президента России диппредставительство опубликует вечером 18 марта.