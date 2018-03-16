Более 180 тыс. избирателей проголосовали досрочно

Более 180 тыс. человек проголосовали досрочно на выборах президента РФ, в том числе 30 тыс. за рубежом.

«На данный момент проголосовало 153,5 тыс. граждан внутри страны. Это 0,14% от общего числа голосующих», — сообщили глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии.

На территории 50 различных стран мира отдали свои голоса еще 30 039 избирателей.

Памфилова уточнила, что досрочное голосование на выборах президента РФ началось 25 февраля и завершится 17 марта, уточняет «Интерфакс».

Досрочное голосование организуется для жителей отделенных регионов или труднодоступных местностей, а также для лиц, которые 18 марта будут находиться вне доступа к избирательным урнам.

Например, досрочно проголосовали экипажи Черноморского флота, которые уходят на боевую вахту, или спортсмены-паралимпийцы, занятые на соревнованиях в южнокорейском Пхёнчхане.

По последним соцопросам почти три четверти россиян собираются проголосовать на президентских выборах 18 марта.