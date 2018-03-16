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Путин призвал граждан РФ прийти на избирательные участки 18 марта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин обратился к гражданам с призывом не уклоняться от предстоящих выборов главы российского государства, так как в определении пути дальнейшего развития страны должно быть учтено мнение каждого.

Путин напомнил, что согласно Конституции РФ, единственным источником власти является народ.

«За кого проголосовать, как реализовать свое право на свободный выбор — это личное решение каждого человека. Но если уклониться от такого решения, тогда этот ключевой, определяющий выбор будет сделан без учета вашего мнения», — говорится в обращении российского лидера.

Глава государства добавил, что «от воли каждого гражданина России зависит, по какому пути пойдет наша страна, зависит будущее России и наших детей».

«Уверен, каждый из нас думает и переживает о судьбе родной страны. И потому обращаюсь к вам с просьбой прийти в воскресенье на избирательные участки. Воспользуйтесь своим правом выбрать будущее для великой, любимой нами России!» — заключил Путин.

Выборы президента Российской Федерации пройдут 18 марта 2018 года, избирательные участки по всей стране будут работать с 08:00 до 20:00 по местному времени.

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