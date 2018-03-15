ЦИК будет направлять материалы о нарушениях на выборах в Генпрокуратуру

ЦИК будет направлять все материалы о нарушениях на выборах, в том числе в отношении губернаторов, в Генпрокуратуру. Об этом сообщила в председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«У меня сегодня с утра состоялся разговор с генеральным прокурором РФ… Все те, кто плюют на закон, независимо от должности, вплоть до губернаторов, все материалы будем оперативно передавать в Генеральную прокуратуру, я уверена, что Генпрокуратура очень быстро будет принимать меры», — приводит слова Памфиловой ТАСС.

Ранее глава ЦИК сообщила, что в случае обнаружения незакрытых иностранных счетов у победителя президентских выборов итоги голосования будут признаны недействительными. Аналогичная ситуация, сложившаяся у проигравших кандидатов, не повлияет на избирательный процесс.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.