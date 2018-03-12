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ЦИК прокомментировала размещение в соцсетях фильма о Путине

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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В Центральной избирательной комиссии не считают нарушением закона размещение фильма журналиста Андрея Кондрашова про президента Владимира Путина в социальных сетях. Об этом сообщает глава ведомства Элла Памфилова.

Глава ЦИК отметила, что интернет ведомство не регулирует, а также уточнила, что размещение фильма не является нарушением закона. Двухчасовой фильм Андрея Кондрашова «Путин» на днях выложил в социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» журналист Дмитрий Киселев.

Фильм рассказывает о событиях, которые произошли за время президентских сроков Владимира Путина, — например, о гибели подводной лодки «Курск», воссоединении Крыма с Россией и зимних Олимпийских играх в Сочи. Также в картине о президенте рассказывают известные политики, общественные деятели и мировые лидеры.

В фильме собраны архивные съемки, фамильные фотографии, отрывки из различных интервью Владимира Путина. Кроме того, на прошлой неделе в социальных сетях появилась картина журналиста «Миропорядок 2018» Владимира Соловьева, который за первые два дня посмотрели около 11 млн человек.

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