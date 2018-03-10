Прямой эфир
Сюжет:

Памфилова заявила о невозможности снять с выборов президента РФ ни одного кандидата

0
Фото: ТАСС/Прокофьев Вячеслав
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что по закону невозможно снять ни одного из кандидатов в президенты РФ после 9 марта. Об этом она сообщила в субботу, 10 марта.

Грудинин остался в кампании
ЦИК не нашла оснований для отмены регистрации кандидата от КПРФ

«Была такая возможность, если бы кто-то из кандидатов подал в суд на своих конкурентов до 9 марта. И тогда суд мог бы рассмотреть это за пять дней до выборов», – цитирует ТАСС главу ЦИК .

При этом, согласно закону «О выборах президента Российской Федерации» до 16 марта у кандидатов остается возможность самому отказаться от участия в выборах.

7 марта Памфилова заявила, что оснований для снятия кандидатуры Павла Грудинина с президентских выборов нет. Но поскольку сведения о доходах, которые он предоставил в комиссию, были недостоверными, Центризбирком сделает пометку об этом на плакатах и в буклетах, чтобы довести эту информацию до избирателя.

Декларацию в ЦИК Грудинин подал 28 декабря и в ней указал пять счетов и сведения о ценных бумагах, а также пояснил, что сейчас не хранит средства в иностранных банках. Однако у него осталось ещё четыре незакрытых счета — по два в Швейцарии и Австрии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ЦИК обратилась в Генпрокуратуру из-за мата Жириновского на дебатах
В ЦИК рассказали о проверках кандидатов в президенты

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017