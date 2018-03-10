Памфилова заявила о невозможности снять с выборов президента РФ ни одного кандидата

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что по закону невозможно снять ни одного из кандидатов в президенты РФ после 9 марта. Об этом она сообщила в субботу, 10 марта.

«Была такая возможность, если бы кто-то из кандидатов подал в суд на своих конкурентов до 9 марта. И тогда суд мог бы рассмотреть это за пять дней до выборов», – цитирует ТАСС главу ЦИК .

При этом, согласно закону «О выборах президента Российской Федерации» до 16 марта у кандидатов остается возможность самому отказаться от участия в выборах.

7 марта Памфилова заявила, что оснований для снятия кандидатуры Павла Грудинина с президентских выборов нет. Но поскольку сведения о доходах, которые он предоставил в комиссию, были недостоверными, Центризбирком сделает пометку об этом на плакатах и в буклетах, чтобы довести эту информацию до избирателя.

Декларацию в ЦИК Грудинин подал 28 декабря и в ней указал пять счетов и сведения о ценных бумагах, а также пояснил, что сейчас не хранит средства в иностранных банках. Однако у него осталось ещё четыре незакрытых счета — по два в Швейцарии и Австрии.