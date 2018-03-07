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В ЦИК рассказали о проверках кандидатов в президенты

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Центральная избирательная комиссия проверяет сведения обо всех кандидатах в президенты России по одной схеме, ни для кого не делая исключения, заявил замглавы ЦИК Николай Булаев.

Он пояснил, что около 800 банков РФ предоставляют данные о счетах кандидатов, при этом самым сложным является проверка зарубежных активов.

«Никакого эксклюзива в отношении ни одного из кандидатов при проверках мы не делаем, все кандидаты проверяются по одной и той же схеме. Около 800 кредитных организаций по всей стране дают нам информацию о том, действительно ли достоверные данные дал кандидат о себе, о своих счетах», –– цитирует «РИА Новости» Булаева.

В ходе проверки предоставленных данных о банковских счетах и активах факты недостоверности выявили у Ксении Собчак, Сергея Бабурина, Бориса Титова и Павла Грудинина.

«Один кандидат полностью закрыл счета еще в 2013 году, у одного — он еще на тот момент был кандидатом незарегистрированным — счет был открыт и действовал, но он снялся с выборов. У нас остался один кандидат, у которого такие счета были за рубежом, — Павел Николаевич Грудинин», –– сказал Булаев.

5 марта ЦИК получил данные от Налоговой службы Швейцарии о 13 незакрытых счетах Грудинина по состоянию на 31 декабря 2017 года. При этом общий объем средств на данных счетах составляет порядка 55 млн рублей и 5,5 кг золота. Данные за январь (когда был зарегистрирован кандидат Грудинин) предоставлены не были.

Сам Павел Грудинин подал заявление в ЦИК об отсутствии зарубежных активов.

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