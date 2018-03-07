У ЦИК нет оснований для снятия Грудинина с выборов президента РФ

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что в ситуации с иностранными счетами кандидата в президенты РФ от КПРФ Павла Грудинина необходимо поставить жирную точку, передает «РИА Новости».

«Мне бы хотелось, чтобы больше никаких спекуляций, инсинуаций по этому поводу не было. Мы отвечаем за каждое слово, у нас есть все необходимые документы, в том числе из налоговой. Поэтому отвергаю все спекуляции, которые, естественно, последуют», — сказала она.

Памфилова отметила, что оснований для снятия кандидатуры Грудинина с выборов нет — заявление о закрытии счетов было подано до 12 января (день официальной регистрации). Также ЦИК приняла решение опубликовать данные об иностранных счетах кандидата в информационном бюллетене.

Глава Центризбиркома призвала СМИ беспристрастно изложить эти сведения.

В понедельник, 5 марта, ЦИК сообщил, что у Грудинина по состоянию на 31 декабря 2017 года было 13 счетов в швейцарском банке.