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Жириновский призвал Грудинина не обманывать людей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Кандидат в президенты РФ от ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал кандидата на этот пост от партии КПРФ Павла Грудинина.

«Не надо обманывать народ. Счета есть. Незакрытые. Деньги. Золото. Машины, недвижимость. Всё есть! За границей. У нас закон о государственно-гражданской службе. По этому закону нельзя даже принять на обычную государственную должность, а не то что президентом. Если у человека есть имущество за рубежом, дети, вид на жительство, он не может быть доступен к государственной тайне», — заявил Жириновский во время дебатов на «Первом канале».

Напомним, 5 марта стало известно, что на момент регистрации кандидатом в президенты РФ Грудинин имел 13 незакрытых счетов в швейцарском банке, один из которых открыт в золоте. Общая сумма активов на 11 счетах составляет около 55 млн рублей, на одном из них может храниться не менее 174 унций золота. Счета оставались открытыми 31 декабря 2017 года. При этом представитель КПРФ не представил ЦИК справок из банка о закрытии счетов.

В Центризбиркоме заявили, что «наличие незакрытых счетов на момент регистрации и дезинформация по этому поводу являются безусловным основанием для снятия кандидата». Данный вопрос будет решаться Верховным судом РФ в случае установления достоверности полученной информации.

Представители КПРФ наличие у кандидата зарубежных счетов отрицают.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. С 17 февраля начался этап агитации кандидатов в СМИ.

Подробная информация доступна в сюжете портала iz.ru.

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