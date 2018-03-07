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ЦИК потребовал разобраться с угрозами увольнений в случае неявки на выборы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Председатель Центризбиркома Элла Памфилова потребовала от Мосгоризбиркома принять меры в отношении руководства одной из московских стоматологических клиник, которое угрожает уволить сотрудников, если они не пойдут на выборы. Об этом пишет «РИА Новости».

Глава ЦИК отметила, что у нее есть подтверждения факта превышения должностных полномочий.

«Стоматологическая поликлиника № 64 в северном Бутово, проверьте, пожалуйста. Заставляют сотрудников голосовать обязательно, еще эсэмэску пришлите, потом проверят, голосовали или нет. Пожалуйста, разберитесь и наведите порядок. Это что такое?» — заявила Элла Памфилова.

Кроме того, председатель Центризбиркома призвала сотрудников указанной поликлиники «не бояться» и жаловаться на нарушения со стороны руководителей. «Не вы будете уволены, что они вам грозят, а их уволят. Или есть статья УК и они пойдут под статью», — пояснила глава комиссии.

Ранее Элла Памфилова сделала замечание ведущему «Первого канала» Анатолию Кузичеву после жалобы на его неприемлемые оценки и характеристики от кандидата в президенты Ксении Собчак. Дирекция «Первого канала» пообещала принять к сведению это замечание.

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