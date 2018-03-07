Памфилова попросила убрать избирательный участок в Подмосковье из похоронного бюро

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова попросила перенести избирательный участок в городе Куровское Орехово-Зуевского района Подмосковья из здания похоронного бюро в другое помещение.

Об этом она заявила в ходе заседания ЦИК, где были представлены фотографии избирательного участка. На изображении видно, что рядом с информацией о выборах находилась вывеска бюро ритуальных услуг.

«Вот посмотрите, вы пойдете на этот избирательный участок, какая там явка будет?... Коллеги, ну задумайтесь, пожалуйста, включите не только мозги, но и сердце, неравнодушие. Я надеюсь, что перенесете этот избирательный участок, найдете более достойное место», — сообщила Элла Памфилова.

Ранее портал iz.ru писал, что глава ЦИКа потребовала разобраться с жалобами работников московской стоматологической клиники на угрозы начальства уволить их в случае неявки на выборы.

Выборы президента России состоятся 18 марта.