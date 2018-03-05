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В КПРФ отрицают наличие у Грудинина 11 незакрытых иностранных счетов

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Представители КПРФ отрицают наличие у кандидата в президенты Павла Грудинина зарубежных счетов, на которых хранится более 55 млн рублей и 174 унции золота.

«Он зарегистрирован ЦИК, никаких счетов нет», — цитирует RT главу пресс-службы партии Александра Ющенко.

При этом глава юридической службы КПР Вадим Соловьев сообщил, что в партии не получали письменного заявления Центральной избирательной комиссии о незакрытых счетах Грудинина в иностранном банке.

«Если ЦИК обнаружит хотя бы один счет Павла Николаевича, он обязан в соответствии с законом направить ему официальное уведомление об этом и снять его с выборов. Никаких официальных обращений со стороны ЦИК мы не получали... Заявление члена комиссии – это его личное мнение, а позиция ЦИК оформляется специальным документом», –– приводит «РИА Новости» слова Соловбева.

Ранее в пятницу в ЦИК сообщили, что Федеральная налоговая служба получила от налоговых служб Швейцарии данные о том, что по состоянию на 31 декабря 2017 года у Грудинина в швейцарском банке было 13 счетов, на которых размещено $1 млн. Позже остались 11 счетов с общей суммой 55 млн рублей.

«В том числе один счет был открыт в виде драгоценных металлов — в скобках «золото», — сказал член избирательной комиссии Александр Кинев.

Отмечается, что на счету может хранить не менее 174 унций золота.

При регистрации Грудинина кандидатом в президенты 12 января ЦИК опиралась на его заявление о том, что все иностранные счета закрыты.

В случае если информация подтвердится, вопрос о снятии кандидата Грудинина с выборов ЦИК намерена решить в Верховном суде РФ.

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