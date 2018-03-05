Грудинин разместил на 11 счетах в Швейцарии 55 млн рублей

Общая сумма активов на 11 счетах кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина в Швейцарии составляет около 55 млн рублей. Об этом сообщил член Центризбиркома Николай Левичев.

«Общая сумма активов на этих дополнительно выявленных 11 швейцарских счетах — около 55 млн рублей в эквиваленте», — цитирует его «РИА Новости».

Собеседник агентства отметил, что комиссия пока не располагает подтверждением, что на момент регистрации Павла Грудинина кандидатом в президенты 12 января эти счета не были закрыты, но известно, что они оставались открытыми 31 декабря 2017 года. При этом представитель КПРФ не предоставил ЦИК справок из банка о закрытии счетов.

Ранее портал iz.ru писал, что на одном выявленных по запросу ФНС России счетов Павел Грудинин хранил средства в золоте.