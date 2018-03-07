ЦИК заявила об отсутствии оснований для рассмотрения вопроса о снятии Грудинина с выборов

У Центральной избирательной комиссии России нет никаких правовых оснований, чтобы рассматривать вопрос о снятии кандидата в президенты РФ от партии КПРФ Павла Грудинина с выборов, которые состоятся в 18 марта этого года. Об этом заявил замглавы ЦИК РФ Николай Булаев, передает «РИА Новости».

«Еще раз обращаю внимание на то, что Центральная избирательная комиссия не имеет никаких правовых оснований для того, чтобы рассматривать или обсуждать вопрос об отмене регистрации кандидата», — сказал он на заседании Центризбиркома.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила о необходимости перенести избирательный участок в городе Куровское Орехово-Зуевского района Подмосковье из здания похоронного бюро.