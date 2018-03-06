В ЦИК сообщили о 13 зарубежных счетах Грудинина

Сообщения о незакрытых иностранных счетах кандидата в президенты России Павла Грудинина являются попыткой «устроить сенсацию на пустом месте». Об этом заявил глава пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко.

«Все документы были представлены в ЦИК и ФНС еще в начале года до регистрации. Комментировать тут нечего, потому что то, что были счета в декабре, было известно, и он (Грудинин. — Ред.) об этом уведомил», — приводит слова Ющенко «РИА Новости».

В понедельник, 5 марта, Центризбирком сообщил, что у депутата от коммунистов по состоянию на 31 декабря 2017 года было 13 счетов в швейцарском банке. Позднее в ЦИК разъяснили, что данные о зарубежных активах не являются основанием для снятия кандидата. Однако данные о счетах Грудинина внесут в информационный плакат о выборах.

Выборы президента России пройдут 18 марта. На этот пост претендуют восемь человек.