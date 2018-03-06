Прогноз явки за две недели до президентских выборов — 62–64%, однако с приближением дня голосования этот процент будет расти. О том, стоит ли ожидать второго тура, жалобах кандидатов-новичков на «черный пиар» и количестве избирателей, которые уже сейчас считают выборы нелегитимными, в интервью «Известиям» рассказал глава ВЦИОМа Валерий Федоров.

— Фиксирует ли ВЦИОМ интерес к нынешней кампании? Насколько она интересна, например, молодежи?

— Уровень интереса у всех примерно равный. Был хайп в ноябре — когда, например, Ксения Собчак попыталась «сработать на новенького». Тогда к выборам вырос интерес прежде всего у молодежи и столичной интеллигенции. Но затем всё схлопнулось — поговорили и забыли.

собчак Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Так произошло и с самой Собчак — тема отыграна, новость ушла, ее дальнейшая деятельность как кандидата не содержит ничего нового, интересного и не привлекает избирателей... Тенденция последних дней — рост интереса со стороны молодежи, но он уже никак не связан с Собчак. Достаточно неожиданный, но отрадный факт. Пока это декларации, конечно. Посмотрим, как молодые проголосуют на самом деле.

— Да, но, помимо Собчак, есть и другие кандидаты. К ним такой же «плавающий» интерес?

— Кандидаты-новички, которые придали интригу этим выборам на старте, — Грудинин и Собчак. Но пока мы не видим, чтобы они выступали ярко, фонтанировали идеями, умело агитировали за себя. Их кампании выглядят достаточно блекло, и интерес к ним стал падать. Замах у них был на рубль, а дел — на копейку. Но у них еще есть немного времени, чтобы привлечь к себе внимание. И главные возможности здесь с точки зрения охвата аудитории — дебаты и телевизионная реклама.

— Вы говорите, что интерес граждан к выборам будет расти с приближением дня голосования. Но агитация началась, и в этот период кандидатам надо что-то делать...

— Кандидаты должны сделать ставку на оригинальность контента и поведения. Если в ходе дебатов они смогут выступить ярко, то даже при невысоком зрительском рейтинге контент разнесется по всем соцсетям. А если этот контент еще и хороший — кандидатам есть что сказать, и они это могут делать не мямля, не заикаясь и без косноязычия, а упаковывая в современную форму, — то никаких ограничений для превращения их контента в вирусный нет. Но если кандидаты будут вести себя скучно, заорганизованно и блекло, никакого хайпа не будет.

грудинин Павел Грудинин в качестве кандидата в президенты РФ от КПРФ Фото: агенство городских новостей "Москва"/Андрей Любимов

— «Скучно» — потому что есть сомнения в собственных силах? Лучше тихонечко пересидеть и получить положенный процент, чем пытаться реально вести кампанию?

— Одни скучны сами по себе, и из таких «зайцев», извините, даже самый опытный политконсультант барабанщиков делать замучается. Другие могли бы рискнуть, но боятся допустить ошибку, поставить себя в неловкое положение, не вовремя и неудачно соврать — а при современном уровне прозрачности и скорости распространения информации это всё равно что выстрелить себе в ногу. Поэтому многие пытаются держаться сухо, спокойно и особо не выделяться.

— Пока, кроме предвыборных роликов, никакой активности участники не проявляют. Ни в соцсетях, нигде... То есть рисков не то чтобы меньше — вообще никаких...

— Основные форматы предвыборной кампании — именно медийные: дебаты, ролики, наружка, пресса. В стране со 111-миллионным электоратом всерьез рассчитывать на встречи с избирателями не стоит, это скорее способ создания контента для последующего распространения посредством социальных сетей. К тому же размеры избирательных фондов ограничены, и каждый кандидат вынужден выбирать наиболее эффективные способы донесения своего послания целевой аудитории.

Когда-то главным источником было телевидение, сейчас не менее популярен интернет. При этом растет группа, которая получает информацию из обоих каналов одновременно. Ведь даже основные телеканалы уже необязательно смотреть через «ящик» — можно те программы, которые тебя интересуют, скачать с помощью ноутбука и даже в телефоне найти. Что касается социальных сетей, то в них сегодня наиболее заметна активность кандидата от КПРФ, на которого работает довольно «отвязная» и профессиональная команда специалистов по социальным медиа. Они существенно обогнали по активности команду Собчак, которая, казалось бы, на старте имела все возможности захватить Сеть и сделать её своим плацдармом на этих выборах.

— При этом никто в ходе кампании не обращает внимания на внутренние проблемы. Звучит или антизападная риторика, или критика в адрес друг друга, или же осуществляются попытки решения точечных проблем, более характерные для кандидатов в муниципальные депутаты. Нет какого-то предметного диалога с избирателем, в том числе с молодым...

— У россиян с 2014 по 2016 год главной точкой внимания был конфликт нашей страны с Западом. Экономический кризис трактовался во многом как следствие этого конфликта и давления со стороны наших противников извне. Сейчас конфликт рутинизировался, военная угроза объективно снизилась, самое тяжелое время уже позади, виден свет в конце тоннеля. Внешние раздражители ушли на задний план, на их место пришли экономические и социальные проблемы. И они действительно волнуют каждого.

— Если вспомнить данные последних опросов, что из этих экономических и социальных проблем выделяют сами граждане?

— Проблема номер один — низкие доходы, размеры зарплат, пенсий. На второе место выдвинулся букет проблем, связанных с доступностью и качеством медицинских услуг. Тревожит людей и ситуация в сфере образования. Высокие налоги, несправедливое распределение налогового бремени — об этом в последнее время стали говорить чаще.

— Отличаются ли настроения граждан и их интерес к выборам в Москве и регионах?

— Москва и города-миллионники настроены более плюралистично — здесь больше сторонников у оппозиционных кандидатов, хотя поддержка действующего президента всё равно превышает всех его оппонентов вместе взятых. Путин лидирует и в Москве, и в Петербурге, и во всех оставшихся российских регионах. В глубинке, особенно мало урбанизированной, преимущество Путина, как правило, носит абсолютный характер. Для провинции стабильность — это альфа и омега, а для столицы более актуален запрос на перемены. На этом запросе и пытаются играть оппозиционные политики.

путин Президент России Владимир Путин во время выступления на митинге "За сильную Россию!" на стадионе "Лужники" Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Что значит «играть»? Некоторые кандидаты, например, жалуются, что их якобы намеренно, что называется, «мочат» в прессе и это сказывается на их рейтинге...

— Такие жалобы — известная политическая технология многоцелевого назначения: во-первых, создается давление на оппонента, во-вторых, формируется позитивный информационный фон («слабых бьют, это несправедливо, надо их поддержать»), в-третьих, закладывается основа для объяснения причин своего неминуемого поражения («меня забаллотировали нечестными способами»). Придавать особого внимания ей я бы сейчас не стал — эффективность ее весьма ограничена.

— Не сказываются ли такие ситуации на доверии россиян к кампании в целом?

— Нет, поскольку доверие объясняется тем, что побеждают люди, которые пользуются поддержкой масс. Предположим на минуту, что победит Собчак... Прекрасная женщина, но сегодня за нее намерен голосовать 1%, а 90% принципиально исключают для себя такую возможность. И тут, представьте, она побеждает... Что будет с доверием к выборам? Да оно исчезнет напрочь! Если же побеждает кандидат или сила, которая пользуется широкой общественной поддержкой, растет и легитимность выборов. Люди возражают против того, что не соответствует их мировосприятию, ломает привычную им картину мира. Сейчас результаты замеров соответствуют ожиданиям россиян и укрепляют доверие к выборам.

— То есть фальсификаций никто не опасается?

— Мы после 70 лет коммунистического режима и «лихих девяностых» с их иллюзиями и разочарованиями привыкли скептически относиться к любым законам, институтам и декларациям. Главным аргументом в пользу честности выборов сегодня кажется победа человека, пользующегося авторитетом, поддержкой абсолютного большинства избирателей.

Доля тех, кто считает, что выборы априори будут нечестными, составляет 15–17%. Такие ответы обычно дают люди, которые голосуют за жестко оппозиционные партии или вообще на выборы не ходят. Их доля не растет. Тогда как две трети опрошенных полагают, что выборы пройдут спокойно и их результатам можно доверять. И сейчас, за две недели до выборов, мы прогнозируем явку на уровне 62–64%. Будем наблюдать за изменением этого показателя — чем ближе к выборам, тем выше он обычно растет.

— Как изменилась активность избирателей за последнее время, если изменилась вообще?

— С 2012 года мы фиксируем постепенное снижение уровня электоральной активности, особенно на местных и региональных выборах. При этом сохраняются различия в зависимости от масштаба населенного пункта: глубинка всегда голосовала активнее мегаполисов.

— Насколько схожи сейчас цифры, которые дают три основные социологические службы — ВЦИОМ, ФОМ и «Левада»? И если есть различия, насколько они велики?

— Что до выборов, что в период выборов результаты расходятся незначительно и объясняются, как правило, методическими причинами, в которых непрофессионалу копаться недосуг. Такого, что мы прогнозируем победу одной партии (кандидата), а ФОМ или «Левада» — другого, не было уже лет 20. Но лучше, конечно, использовать информацию от разных центров — за исключением фирм-однодневок, имена которых никому не известны, а публикуемые данные смехотворны и не имеют ничего общего ни с наукой, ни с реальностью.

— То есть второй тур вы не прогнозируете? Его в этой кампании быть не может?

— Юридически — может, социологически — нет.