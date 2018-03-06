Вашингтон готовится к российским выборам

В преддверии выборов президента России США начали исследование отношения населения российских регионов к федеральному центру с целью дальнейшего вмешательства во внутренние дела РФ. Об этом заявил «Известиям» глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов. Сенатор подчеркнул, что в России подобной деятельностью по заказу Пентагона занимаются несколько десятков организаций. Парламентские источники «Известий» уточнили, что речь идет о работе в 15 регионах страны. Отмечается, что в процесс уже вовлечены многие американские мозговые центры, фонды, НКО и даже посольство Соединенных Штатов. Между тем в диппредставительстве США в Москве подобные обвинения отвергают.

США используют предвыборную кампанию в России для попыток повлиять на внутренние дела страны. Об этом «Известиям» рассказал Андрей Климов, заверив, что открытое американское вмешательство требует от Москвы соответствующего ответа.

— В преддверии президентских выборов США начали активное исследование отношения российских провинций к федеральному центру. Это доказанные факты, о которых мы знаем во всех деталях на основе многих источников. Занимается этим Пентагон, используя при этом широкую сеть исследовательских организаций США. Те, в свою очередь, нанимают субподрядчиков на территории России. Кроме того, к данному процессу привлекались сотрудники посольства США в Москве. Разумеется, это недопустимо и является грубым вмешательством во внутренние дела России, — сказал сенатор.

По его словам, в данном случае социологические исследования можно воспринимать как попытку повлиять на внутрироссийские дела, поскольку собранные в итоге данные используются «для того, чтобы сценарии вмешательства были адресными».

— Кроме того, исследования были заказаны Пентагоном, что подтверждает факт вмешательства. Они пытаются проанализировать, как у нас в регионах относятся к центральной власти, к местным руководителям, чтобы понять, как можно повлиять на внутреннюю ситуацию, какие темы могут быть подхвачены. Социологические опросы — вещь довольно спорная. Одно дело, когда этим занимаются ученые, а другое — дипломатические сотрудники, — пояснил Андрей Климов. — Мы еще в августе предупреждали об этом, даже Сергей Лавров выступал по этому вопросу. Как делались исследования, на чьи деньги и для чего — всё говорит о вмешательстве.

Россия не оставит без внимания деятельность Вашингтона и будет принимать адекватные ответные действия на попытки США повлиять на президентские выборы и вмешиваться во внутренние дела нашей страны.

— Мы уже принимаем ответные меры. Часть людей, которые этим занимались, были вынуждены покинуть стены американского посольства. Мы приняли закон (об иностранных агентах. — «Известия»), который ставит всё на свои места. Например, «Радио Свобода» прямо занимается агитацией на русском и других языках РФ. Теперь мы хотя бы понимаем, что они иностранные агенты, — подчеркнул сенатор.

По его словам, цель подобных действий — влияние на предвыборную ситуацию в стране и подготовка почвы под «делегитимацию выборов».

— Международное право прямо запрещает использовать дипломатических работников в подобных целях. Когда министерство обороны страны, которая называет нас своим противником, проводит такого рода изыскания, очевидно, что это делается не для того, чтобы принести пользу России. Американцы понимают, что существенно повлиять на избирательный процесс в нашей стране они не могут, однако терять возможности дискредитации выборов или дестабилизации ситуации они не хотят, — заключил Андрей Климов.

В качестве примера он напомнил, что «Левада-центр» был признан иностранным агентом, когда были доказаны факты получения этим НКО финансовых средств из США.

В свою очередь, два информированных источника «Известий» в парламентских кругах РФ подтвердили, что работа по исследованию отношения россиян к федеральному центру действительно ведется.

— Речь идет о социсследованиях примерно в 15 российских регионах, среди которых Сахалинская область, Приморский край, Московская область, Татарстан и другие, — отметил один из собеседников.

В американском дипломатическом ведомстве «Известиям» заявили, что им не известно, о чем говорит российский парламентарий.



— Мы не можем комментировать это, так как не понимаем, о чем речь, — сказала пресс-секретарь посольства США Мария Олсон.

То, что финансированием подобных исследований занимается Пентагон, уже говорит о многом, считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. По словам эксперта, к этому процессу сейчас подключено множество американских фондов, мозговых центров и НКО, о чем подробно говорится в недавно опубликованном докладе «Ресурсы влияния зарубежных фабрик мысли на российские общественно-политические процессы». В беседе с «Известиями» политолог отметил, что речь идет о составлении американцами психологического портрета России — страны, которая названа в стратегии национальной безопасности США главным противником Америки.

Уже сегодня, 6 марта, состоится большая пресс-конференция, на которой будет представлен доклад временной комиссии СФ по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Выступая перед журналистами, комиссия представит конкретные предложения по предотвращению вмешательства США и раскроет некоторые другие сведения о своей работе.