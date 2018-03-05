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Рябков рассказал о попытках США оказать влияние на внутренние дела РФ

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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МИД России фиксирует попытки вмешательства властей США во внутренние дела страны, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков на заседании временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета.

«Важно понимать то, что именно Вашингтон больше других не просто вмешивается по различным каналам в разных формах в наши внутренние дела, но именно он наиболее активно пытается вменить нам, российской стороне, некое вмешательство, квазивмешательство, собственно, во внутриамериканские дела», — пояснил представитель российского внешнеполитического ведомства. Его цитирует «Интерфакс».

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По его словам, президент США Дональд Трамп не смог реализовать свои предвыборные обещания о невмешательстве во внутренние дела других стран. При этом одной из попыток вмешательства Вашингтона, как полагает Сергей Рябков, стало заявление Госдепа об отказе оппозиционеру Алексею Навальному в регистрации в качестве кандидата на президентских выборах и сомнениях американской страны в легитимности избирательного процесса. «Я не знаю, если подобного рода заявления американские коллеги не относят к разряду вмешательства в чужие внутренние дела, тогда к какому разряду они относятся и что тогда должно считаться вмешательством во внутренние дела», — отметил замглавы МИД РФ.

Сергей Рябков также призвал внимательно следить за попытками оппонентов России влиять на сознание молодежи. «Центральное направление этого противоборства – информационное», — подчеркнул замминистра.

Вместе с тем он отметил, что острота противостояния с США в информационном пространстве в будущем будет возрастать.

Ранее МИД РФ назвал беспочвенными обвинения в киберугрозах, направленные Вашингтоном в адрес России. В Кремле также неоднократно подчеркивали необснованность заявлений американской стороны о якобы вмешательстве России в выборы президента США.

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