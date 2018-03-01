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Посольство РФ в Британии призвало изучить вмешательство США в Brexit

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Фото: РИА Новости/Алекс Макнотон
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После того как британское подразделение Facebook указало на отсутствие предписаний об активной пророссийской рекламе, посольство России в Великобритании предложило заняться расследованием вмешательства США в Brexit.

 «Facebook сообщил комитету по цифровой культуре, СМИ и спорту, что «доказательств вмешательства России в референдум по Brexit нет». Может быть, настало время запустить расследование по американскому вмешательству?» — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Напомним, ранее специалисты Facebook в ходе расследования не нашли следов российского вмешательства в агитационную кампанию в преддверии референдума по Brexit в Великобритании. Анализ был начат после заявления премьера Терезы Мэй о том, что Россия якобы вмешивается в выборы по всему миру.

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