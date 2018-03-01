Посольство РФ в Британии призвало изучить вмешательство США в Brexit

После того как британское подразделение Facebook указало на отсутствие предписаний об активной пророссийской рекламе, посольство России в Великобритании предложило заняться расследованием вмешательства США в Brexit.

«Facebook сообщил комитету по цифровой культуре, СМИ и спорту, что «доказательств вмешательства России в референдум по Brexit нет». Может быть, настало время запустить расследование по американскому вмешательству?» — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Facebook tells @CommonsCMS: “no evidence that Russia used social media to interfere in Brexit referendum”. Maybe now it’s time to launch a probe on US interference? pic.twitter.com/2pmigaquA1 — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) March 1, 2018

Напомним, ранее специалисты Facebook в ходе расследования не нашли следов российского вмешательства в агитационную кампанию в преддверии референдума по Brexit в Великобритании. Анализ был начат после заявления премьера Терезы Мэй о том, что Россия якобы вмешивается в выборы по всему миру.