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МИД России считает обвинения США в киберугрозах беспочвенными

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Обвинения США в киберугрозах со стороны России беспочвенны. Такую позицию выразили в Министерстве иностранных дел России.

Ранее портал iz.ru сообщал, что минюст США создаст рабочую группу, которая займется вопросами выборов, экстремистской идеологии и критически важной инфраструктуры.

Также генпрокурор США Джефф Сешнс потребовал, чтобы группа изучалв попытки «российского вмешательства», распространение в Сети идеологии насилия.

Согласно исследованию международной консалтинговой компании PwC на основе данных глобального опроса инвесторов за 2018 год, проблема кибербезопасности является главной угрозой для роста мирового бизнеса.

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