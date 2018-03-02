МИД России считает обвинения США в киберугрозах беспочвенными
Обвинения США в киберугрозах со стороны России беспочвенны. Такую позицию выразили в Министерстве иностранных дел России.
Ранее портал iz.ru сообщал, что минюст США создаст рабочую группу, которая займется вопросами выборов, экстремистской идеологии и критически важной инфраструктуры.
Также генпрокурор США Джефф Сешнс потребовал, чтобы группа изучалв попытки «российского вмешательства», распространение в Сети идеологии насилия.
Согласно исследованию международной консалтинговой компании PwC на основе данных глобального опроса инвесторов за 2018 год, проблема кибербезопасности является главной угрозой для роста мирового бизнеса.