Facebook не нашел активной рекламы из России по Brexit

Специалисты американской компании Facebook с одноименной социальной сетью в ходе расследования не нашли следов российского вмешательства в агитационную кампанию в преддверии референдума по Brexit в Великобритании. Об этом говорится в письме представителя британского отделения компании Саймона Милнера, адресованном руководителю парламентского комитета по цифровой культуре, СМИ и спорту Дамиану Коллинзу.

«Наша группа исследователей не нашла дополнительных скоординированных и связанных с Россией аккаунтов или страниц, которые поставляли бы рекламу в Великобританию, касающуюся референдума по ЕС в соответствующий период времени, за исключением той минимальной активности, о которой мы информировали ранее», — приводит ТАСС слова представителя британского правительства.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в угрозе мировому порядку. Представитель Соединенного Королевства заявила о том, что Россия якобы вмешивалась в выборы в других странах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала высказывания британского премьера безответственными.

Референдум по Brexit прошел в июне 2016 года. За выход Великобритании из Евросоюза проголосовали 51,89% британцев.