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СМИ сообщили о возможной отставке правительства Великобритании из-за Brexit

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Фото: Global Look Press/Alberto Pezzali
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Правительство Великобритании может уйти в отставку в этом году в связи с расколом в рядах правящей Консервативной партии из-за отсутствия единой позиции по Brexit. Об этом в воскресенье, 25 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на газеткThe Sunday Times.

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Издание ссылается на подробности закрытого заседания британского кабмина, которое состоялось 22 февраля в загородной резиденции британского премьера. Сообщается, что главный партийный организатор Джулиан Смит предупредил премьер-министра Терезу Мэй о существовании «весьма реальной угрозы» заговора со стороны 15-20 консерваторов. Отмечается, что они могут помочь оппозиционерам-лейбористам нанести поражение правительству при проведении голосования о выходе Великобритании из таможенного союза ЕС.

При этом министр по делам Северной Ирландии Карен Брэдли посоветовал Мэй не полагаться на голоса десяти депутатов североирландской Демократической юнионистской партии.

Планируется, что Великобритания покинет ЕС к концу марта 2019 года. По предварительным расчетам, бюджет Евросоюза потеряет €13 млрд в год в период с 2021 по 2027 год из-за выхода Великобритании из ЕС.

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