В Великобритании появилась новая партия, устроенная во многом по принципам французского движения «Республика, вперед!». Как и политическая сила, созданная с нуля нынешним президентом Франции Эммануэлем Макроном и за год с небольшим добившаяся уверенной победы на выборах, британское «Обновление» делает ставку на привлечение в свои ряды представителей гражданского общества, рассказала «Известиям» пресс-секретарь и один из лидеров партии Сандра Хадхури. Одна из основополагающих целей «Обновления», которое, к слову, консультируют французы, — дать обратный ход Brexit, что вполне коррелирует с нынешними настроениями британской публики.

Презентация «Обновления» британской публике назначена на 19 февраля - уже сейчас у партии имеется не только четкая концепция, но и половина необходимого числа кандидатов к будущим парламентским выборам.

— На данный момент мы привлекли свыше 300 кандидатов, которые привержены нашей платформе и в настоящее время проходят обучение для мобилизации нашей кампании «Слушайте Британию», в ходе которой мы будем взаимодействовать с различными сообществами по всему королевству, выслушивая их проблемы и идеи о будущем страны, — рассказала «Известиям» пресс-секретарь и один из лидеров «Обновления» Сандра Хадхури.

В партии, чей официальный лозунг гласит: «Люди вне политики возродят надежду Британии», не скрывают, что свое вдохновение во многом черпают из истории успеха французской политической силы «Республика, вперед!», вобравшей в свои ряды людей самого широкого спектра. Кстати, одним из первых шагов французского движения вслед за созданием в апреле 2016 года также стал тур по городам и весям для своеобразного соцопроса на тему волнующих граждан проблем.

При этом французы не только вдохновляют, но и активно консультируют своих британских визави: в начале февраля в Лондоне побывали несколько депутатов французского парламента из пропрезидентской партии.

Как заявила Сандра Хадхури, «огромное количество избирателей чувствуют себя политически бездомными и покинутыми своими традиционными партиями, считая, что Великобритания движется в неправильном направлении». Схожая разочарованность старыми политическими силами царила и в предвыборной Франции.

Однако повод для пессимизма у британцев всё же уникален: летом 2016-го страна, как известно, проголосовала за выход из Евросоюза, но мучительный и далекий от завершения «бракоразводный» процесс заставляет многих подданных королевства усомниться в правильности того решения.

Именно на это и делают ставку в «Обновлении». Одна из главных заявленных целей партии — отыграть Brexit назад.

— Автор 50-й статьи (Лиссабонского договора, предусматривающей право члена ЕС на добровольный выход из состава блока. — «Известия») лорд Керр считает, что юридически можно отменить статью 50, и в договоре нет ничего, что помешало бы нам это переосмыслить. Наши европейские партнеры также заявили, что это будет возможно до марта 2019 года, если население Великобритании так решит, — заверяет член «Обновления».

По графику парламентские выборы должны пройти в 2022 году. Но ввиду того, что сейчас в Британии так называемый подвешенный парламент и правительство меньшинства во главе с консерваторами Терезы Мэй, шансы на досрочное падение правительства — до того, как расстающиеся Лондон и Брюссель успеют расставить все точки над i, — крайне велики.

Обещание «переиграть» Brexit ложится в Британии на благодатную почву. Если в 2016 году за выход страны из ЕС голосовали 51,9% жителей при 49% против, то сегодня картина, по данным январского опроса Guardian/ICM, выглядит с точностью до наоборот. Более того, большинство британцев (47% против 34%), по данным того же опроса, выступают за повторный референдум — уже вслед за тем, как все условия выхода из ЕС будут обговорены с Брюсселем.

Британская публика глубоко разочарована своим политическим классом, признал в беседе с «Известиями» эксперт по современной Франции из британского Университета Ноттингема Пол Смит. Но при этом он указал на то, что Франция и Британия — очень разные страны с точки зрения структуры выборов и политических институтов.

— «Республика, вперед!», «Непокоренная Франция» (леворадикальная партия Жан-Люка Меленшона) и «Национальный фронт» (крайне правая партия Марин Ле Пен) были выстроены вокруг кандидатуры президента. К тому же местные выборы, которые «Обновление» надеется использовать как трамплин, в Британии не имеют политического значения, как во Франции, где существует очень четкая связь между муниципальной и региональной политикой и национальными партиями. Но это вовсе не значит, что «Обновление» не сможет стать успешным. Мы живем во времена непрерывных политических перемен, — отметил Пол Смит.

Насколько перспективной окажется новая партия, станет яснее по итогам муниципальных выборов в мае в Лондоне и по всей Англии. Конечно, их итоги нельзя назвать генеральной репетицией всеобщих выборов, но индикатором текущих умонастроений избирателей — вполне.