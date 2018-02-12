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СМИ сообщили о новом пожертвовании Сороса противникам Brexit

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Alberto Pezzali
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Американский финансист Джордж Сорос через свой фонд Open Society Foundations направил еще до £100 тыс. из своих фондов на финансирование кампании Best for Britain, которая проводится за сохранение Великобритании в Евросоюзе.

«Я с удовольствием буду вести борьбу с теми, кто пытался использовать клевету, а не факты, поддерживая свои провальные идеи», — цитирует бизнесмена The Telegraph.

Ранее британские СМИ сообщали, что первый транш миллиардера составил £400 тыс.

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года, при этом продолжаются переговоры о том, во сколько это обойдется обеим сторонам.

27 января портал iz.ru рассказал, что американский финансист и миллиардер Джордж Сорос считает, что Google и Facebook представляют угрозу для общества и мешают инновациям.

Кроме того, Сорос считает, что соцсети манипулируют людьми ради достижения собственных целей.

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