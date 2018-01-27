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Джордж Сорос назвал Facebook и Google угрозой обществу

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Фото: Global Look Prees/M. Popow
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Американский финансист и миллиардер Джордж Сорос считает, что Google и Facebook представляют угрозу для общества и мешают инновациям.

Об этом он заявил на экономическом форуме в Давосе.

Сорос считает, что соцсети манипулируют людьми ради достижения собственных целей, хотя раньше он придерживался иной точки зрения, высоко отзываясь об их роли в свержении режимов, сообщает RT.

Эксперты считают, что он разочаровался в соцсетях после того, как они не стали проводниками его идей.

23 января портал iz.ru рассказал, что корпорация Facebook будет требовать идентификацию от организаций, размещающих связанную с выборами рекламу на страницах одноименной социальной сети. Данная мера принимается в качестве предотвращения приписываемого России вмешательства в выборы в США, сообщил менеджер компании Самид Чакрабарти.

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