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Противники Brexit оценили потери Лондона без торговой сделки с ЕС в $350 млн

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Alberto Pezzali
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Лондон потеряет $350 млрд в течение 15 лет, если выйдет из Евросоюза без торговой сделки с Брюсселем.

Об этом говорится в исследовании, проведенном выступающими против Brexit агитаторами из The Best for Britain Group.

«Всё это указывает на то, что наилучший вариант для населения всей страны — это остаться и сохранить то соглашение, которое у нас есть», — цитирует ТАСС главу The Best for Britain Group Марка Маллок-Брауна.

При этом потери неизбежны и при заключении соглашения о свободной торговле, но они будут вдвое меньше.

По мнению Маллок-Брауна, лучше всего для Великобритании остаться в Евросоюзе.

8 февраля портал iz.ru рассказал, что по обнародованным данным секретного доклада британского правительства, «жесткий» Brexit приведет к повышению розничных цен в Великобритании на 21%.

5 февраля координатор Евросоюза на переговорах по Brexit Мишель Барнье предупредил, что при выходе из ЕС Великобритания столкнется с препятствиями в сфере торговли и услуг.

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