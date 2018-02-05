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Представитель ЕС предупредил Лондон о сложностях в торговле после Brexit

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Фото: Global Look Press/Wiktor Dabkowski
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Координатор Евросоюза на переговорах по Brexit Мишель Барнье предупредил, что при выходе из ЕС Великобритания столкнется с препятствиями в сфере торговли и услуг. Его слова приводит телеканал BBC.

Об этом представитель Евросоюза заявил на встрече с министром по Brexit Дэвидом Дэвисом.

«Я могу сказать только одну вещь, без членства в таможенном союзе и вне единого рынка Великобритания неминуемо столкнется с барьерами в области торговли и услуг. Пришло время определяться», — подчеркнул Мишель Барнье.

Он также призвал Лондон ускорить переговоры по соглашению о выходе Великобритании из Евросоюза, подчеркнув, что в этом деле «нельзя терять ни минуты».

В свою очередь, Дэвид Дэвис напомнил, что Великобритания хочет заключить с Евросоюзом соглашение о свободной торговле, сохранив при этом возможность заключать соглашения и с другими странами.

29 января президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты станут «великим торговым партнером» для Великобритании после выхода королевства из состава ЕС.

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