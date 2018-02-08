«Жесткий» Brexit обойдется Великобритании в £80 млрд

Выход Великобритании из ЕС без полноценного торгового соглашения (так называемый жесткий Brexit) обойдется британскому бюджету в £80 млрд,

Об этом говорится в засекреченных расчетах британского кабмина, которые попали в распоряжение The Guardian и ряда других СМИ.

По оценкам правительственных экономистов, в таком случае дефицит бюджета увеличатся на £120 млрд за следующие 15 лет. Но положительный эффект Brexit, в том числе из-за снижения выплат в бюджет Евросоюза, может составить £40 млрд. Таким образом, возникают £80 млрд «чистого убытка».

В докладе отмечается, что «жесткий» Brexit приведет к повышению розничных цен в Великобритании на 21%.

По данным экономистов, больше всего пострадают именно те регионы Великобритании, которые голосовали за Brexit: северо-восток Англии и Западный Мидленд.

Ранее в феврале координатор Евросоюза на переговорах по Brexit Мишель Барнье предупредил, что при выходе из ЕС Великобритания столкнется с препятствиями в сфере торговли и услуг.