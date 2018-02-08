Сорос направил более 400 тыс. фунтов на финансирование отмены Brexit

Более 400 тыс. фунтов направил Джордж Сорос из своих фондов на финансирование кампании Best for Britain, которая проводится за сохранение Великобритании в Евросоюзе.

Информацию об этом распространила газета The Guardian в четверг, 8 февраля.

«Фонды Джорджа Сороса, наряду с другими крупными донорами, сделали значительный вклад в нашу работу», — цитирует «РИА Новости» Марка Маллок-Брауна, возглавившего кампанию.

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года, при этом продолжаются переговоры о том, во сколько это обойдется обеим сторонам.

27 января портал iz.ru рассказал, что американский финансист и миллиардер Джордж Сорос считает, что Google и Facebook представляют угрозу для общества и мешают инновациям.

Кроме того, Сорос считает, что соцсети манипулируют людьми ради достижения собственных целей.