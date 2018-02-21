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Глава британского МИДа называл Brexit «дурдомом» в частной беседе

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Rob Pinney
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Британское издание Daily Telegraph сообщило о том, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон в приватной беседе с высокопоставленными политиками ФРГ в Берлине называл Brexit (процесс выхода Соединенного Королевства из ЕС. — Ред.) «дурдомом».

ТАСС отмечает, что разговор министра с немецкими политиками состоялся или в ноябре 2016 года, или в апреле 2017-го. Записи беседы не велось. В статье отмечается, что руководитель британской дипломатии всячески склонял британцев голосовать за Brexit. Предполагается, что слово «дурдом» Джонсон мог употребить применимо к ходу переговоров по Brexit и их сложности.

Ранее СМИ узнали о секретном плане Лондона не платить ЕС за Brexit. При этом противники Brexit оценили, что Лондон потеряет $350 млрд в течение 15 лет, если выйдет из ЕС без торговой сделки с Брюсселем. 

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