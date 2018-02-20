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СМИ узнали о секретном плане Лондона не платить ЕС за Brexit

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Фото: Global Look Press/Tim Ireland/Xinhua
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Команда британского премьер-министра Терезы Мэй разработала «секретный план» на случай непредвиденных обстоятельств. Чиновники замышляют вообще не платить за Brexit в случае, если Евросоюз откажется заключать с Лондоном соглашение о свободной торговле. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.

Со своей стороны, ЕС считает, что в соглашении должно быть мало подробностей и оно будет только политической декларацией.

Как отмечает агентство, эта схема далека от желаемого Британией исхода, но высокопоставленные члены правительства считают ее необходимой. По словам одного из чиновников, «точный механизм выплаты денег пока предстоит согласовать, что оставляет возможность их удержать». То есть по плану страна может сэкономить порядка 40 млрд фунтов стерлингов (около $56 млрд).

Тем временем противники Brexit оценили, что Лондон потеряет $350 млрд в течение 15 лет, если выйдет из ЕС без торговой сделки с Брюсселем. Однако потери неизбежны и при заключении соглашения, но они будут вдвое меньше.

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