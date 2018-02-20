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Великобритания не намерена снижать производственные стандарты после Brexit

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Ray Tang
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Соединенное Королевство не станет снижать производственные стандарты после Brexit. Это утверждение станет основной темой речи министра по Brexit Дэвида Дэвиса, с которой, как ожидается, он выступит во вторник.

Выступление министра посвящено будущему экономическому сотрудничеству Великобритании и Евросоюза.

Речь Дэвиса анонсирует Sky News, сообщает «РИА Новости». В тексте отмечается, что некоторые «боятся, что Brexit может привести к англосаксонской гонке по нисходящей». Приводится пример, что Британия может погрузиться «в заимствованный из антиутопической фантастики мир в стиле «Безумного Макса».

«Они боятся, что Brexit приведет англосаксонскую расу ко дну. И Британия будет погружена в мир в стиле «Безумного Макса», позаимствованный из антиутопических произведений», — приводит «Газета.ру» выдержку из речи британского министра. Дэвис отмечает: подобные страхи ни на чем не основаны.

Ранее стало известно, что команда британского премьер-министра Терезы Мэй разработала «секретный план» на случай непредвиденных обстоятельств. А противники Brexit оценили, что Лондон потеряет $350 млрд в течение 15 лет, если выйдет из ЕС без торговой сделки с Брюсселем. 

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