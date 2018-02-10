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Лондон потратил почти тысячу фунтов на отправку в Брюссель письма о Brexit

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Фото: Global Look Press/Alberto Pezzali
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Власти Соединенного Королевства на отправку в Брюссель письма об официальном уведомлении о выходе Великобритании из Евросоюза потратили почти тысячу фунтов стерлингов.

По данным «РИА Новости», ссылающегося на Times, послание из Лондона в Брюссель везли два чиновника. Госслужащие ехали в «столицу» Евросоюза на поезде Eurostar на местах Business Premier, являющихся самыми дорогими.

Главе Евросовета Дональду Туску письмо передал постпред Британии при ЕС Тим Барроу.

Ранее стало известно, что выход Великобритании из ЕС без полноценного торгового соглашения (так называемый жесткий Brexit) обойдется британскому бюджету в £80 млрд. В феврале координатор Евросоюза на переговорах по Brexit Мишель Барнье предупредил, что при выходе из ЕС Великобритания столкнется с препятствиями в сфере торговли и услуг.

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