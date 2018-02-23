ЕС поддержал сокращение Европарламента после Brexit

Главы государств и правительств 27 стран Евросоюза поддержали сокращение состава Европарламента после Brexit.

Об этом в пятницу, 23 февраля, заявил глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС.

«Лидеры поддержали идею о том, что меньше стран означает меньше мест, что говорит о сокращении состава с 751 человека до 705», — цитирует его слова ТАСС.

Ранее в феврале координатор Евросоюза на переговорах по Brexit Мишель Барнье предупредил, что при выходе из ЕС Великобритания столкнется с препятствиями в сфере торговли и услуг.

Планируется, что Великобритания покинет ЕС к концу марта 2019 года. По предварительным расчетам, бюджет Евросоюза потеряет €13 млрд в год в период с 2021 по 2027 год из-за выхода Великобритании из ЕС.