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ЕС поддержал сокращение Европарламента после Brexit

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Фото: REUTERS/Francois Lenoir
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Главы государств и правительств 27 стран Евросоюза поддержали сокращение состава Европарламента после Brexit.

Обратный ход Brexit
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Об этом в пятницу, 23 февраля, заявил глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС.

«Лидеры поддержали идею о том, что меньше стран означает меньше мест, что говорит о сокращении состава с 751 человека до 705», — цитирует его слова ТАСС

Ранее в феврале координатор Евросоюза на переговорах по Brexit Мишель Барнье предупредил, что при выходе из ЕС Великобритания столкнется с препятствиями в сфере торговли и услуг.

Планируется, что Великобритания покинет ЕС к концу марта 2019 года. По предварительным расчетам, бюджет Евросоюза потеряет €13 млрд в год в период с 2021 по 2027 год из-за выхода Великобритании из ЕС.

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