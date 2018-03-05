Совфед рассказал о попытках США представить нелегитимными выборы в РФ

Вашингтон планирует представить нелегитимными президентские выборы в России для того, чтобы раскачать политическую лодку в России, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что соответствующий доклад члены Совфеда выпустят в мае.

«США через свои органы госпропаганды навязывают точку зрения, что если явка на выборах президента РФ окажется, по данным нашей ЦИК, выше 45%, то это является приписками, подвозом и искажением реальности, что, мол, без определенных фигурантов явка выше 45% быть не может», — сказал Климов.

Он добавил, что такая информация распространяется не только в России, но и за рубежом. По данным сенатора, подобная пропаганда обходится в сотни тысяч долларов ежедневно.

Сейчас в комиссию поступает информация о том, что во всех федеральных округах России заметен ввоз наличных средств извне. Глава комиссии по защите госсуверенитета сообщил, что они направлены на стимулирование «разного рода процессов по вмешательству в текущие выборы».

«Не случайно под эти выборы в законе США PL 115-44 от 2 августа 2017 года было заложено увеличение бюджетных средств на цели сдерживания России еще дополнительно на $250 млн», — подчеркнул Климов.

Комиссия провела анализ, согласно которому Вашингтон понимает, чем закончатся эти президентские выборы.

«Они все прекрасно понимают. У них есть понимание того, за кого российский народ и какие здесь политические расклады. Но они готовят свои психологические установки к следующему политическому циклу, к следующим выборам», — отметил глава комиссии.

Навязывая общественности сомнения в легитимности российских выборов, американские власти планируют поставить вопрос о делегитимизации всей политической системы в стране, считает Климов. Следующим шагом, по его мнению, будут попытки добиться проведения досрочных выборов под предлогом того, что выборы являются нелегитимными. Кроме того, создается определенный политический фон — в частности, вводится ряд новых ограничительных мер в отношении РФ.

В связи с этим после инаугурации президента члены комиссии по защите госсуверенитета представят доклад, в котором будет представлена информация о президентских выборах в РФ с точки зрения попыток внешнего вмешательства.

Климов предупредил, что «на одной из глобальных англосаксонских телерадиокомпаний может появиться псевдодокументальный фильм о борьбе Путина с политическими оппонентами».

Ранее о попытках США оказать влияние на внутренние дела РФ рассказал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.