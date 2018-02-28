Сыграть за двоих

Президент России выступит с ежегодным посланием к парламенту на три месяца позже привычного — в четверг, 1 марта. Владимир Путин выступает одновременно в качестве действующего главы государства и кандидата на этот пост. Как это отразится на тезисах послания и стоит ли ждать сенсаций, читайте в материале портала iz.ru.

Время и место

Выступления президента перед Федеральным собранием ждали в декабре. В последние годы уже стало традицией, что сначала перед Новым годом глава государства оглашает послание парламенту, а в конце месяца по несколько часов общается с журналистами на большой пресс-конференции. Дата пресс-конференции уже была известна, а дату оглашения послания в Кремле всё не раскрывали. Тогда стало понятно, что в 2017-м уже не стоит его ждать. «Когда президент сочтет нужным сделать послание, тогда он его и сделает», — подчеркивал в беседе с журналистами первый замруководителя администрации главы государства Сергей Кириенко.

В итоге выступление президента перед нижней и верхней палатой парламента Кремль анонсировал за неделю, 21 февраля. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил появившуюся в СМИ информацию о том, что оно состоится 1 марта. «Естественно, подготовка послания сопряжена с внутренними встречами, с внутренними совещаниями», — подчеркивал официальный представитель Кремля. Какими конкретно, он не уточнил. Известно, что за это время президент, в частности, встретился с главой «Северстали» Алексеем Мордашовым и руководителем «Росатома» Алексеем Лихачевым.

пу1 Послание Президента Федеральному Собранию, 2016 год Фото: пресс-служба президента России/kremlin.ru

Это послание Федеральному собранию станет 14-м для Владимира Путина. Предыдущее его выступление, которое прошло 1 декабря 2016 года, заняло 69 минут. Мероприятие проходило в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, как и в предыдущие годы. В этот раз традицию решили изменить и перенести выступление в Манеж. Такое решение было принято по двум причинам, объяснял Дмитрий Песков. Во-первых, из-за увеличения числа участников (обычно на оглашении послания, помимо сенаторов и депутатов, присутствуют руководители регионов члены кабмина, Центризбиркома, Общественной палаты и другие общественные и политические деятели. — iz.ru). Во-вторых, главе государства потребуется использовать инфографику. «Для лучшей визуализации, использования инфографики, будут использованы экраны, которые сложно технологически и логистически установить в Большом Кремлевском дворце», — объяснял пресс-секретарь главы государства.

Пока в Манеже буду проецировать подготовленную в Кремле инфографику, в Калининграде, где в среду, 28 февраля, открывается медиафорум «Общероссийского народного фронта» (ОНФ), будут транслировать послание Путина. После его участники обсудят содержание письма с экспертами. Сам глава государства посетит форум, как планируется, на следующий день после оглашения послания, в пятницу, 2 марта. Не исключено, что «фронтовики» лично обсудят с ним пункты ежегодного послания.

Займемся своим добром

В послании федеральному парламенту глава государства обозначает видение основных направлений развития на год и более долгосрочную перспективу. В Кремле в предыдущие годы неоднократно отмечали, что выступление перед Федеральным собранием в первую очередь обычно посвящено вопросам внутренней политики. Однако начиная с 2014-го, на который пришелся госпереворот на Украине и последующее вхождение Крыма в состав РФ, обходить эту тему стороной стало проблематично. После украинского кризиса и последующих санкций в центре внимания оказались ситуация в Сирии и борьба с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России).

пу2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В последнем выступлении перед парламентом в 2016 году Путин уже меньше времени отвел вопросам внешней политики. Президент обозначил позицию, которую последовательно отстаивает Москва: готова к сотрудничеству, но не ценой своих интересов. Точечно российский лидер высказался о тогда еще будущей администрации Вашингтона во главе с республиканцем Дональдом Трампом. «Конечно, рассчитываю на объединение усилий с США в борьбе с реальной, а не выдуманной угрозой — международным терроризмом», — подчеркивал, в частности, Владимир Путин. Тогда же глава государства в общих чертах упомянул о давлении, оказываемом на Россию извне, среди прочего — о давлении на российских спортсменов. Опыт Олимпиады в Пхёнчхане показывает, что ситуация, судя по всему, мало изменилась.

Международной политике будет уделено минимум внимания, «внешнеполитический трек более или менее успешен», отметил в беседе с порталом iz.ru директор Центра политической информации Алексей Мухин. По его мнению, глава государства сделает акцент на изменении «политической системы, состоянии и перспективах развития экономики, а главное — повышении ее качества». «Это касается заботы о социально уязвимых слоях населения», — добавил эксперт.

Обоим направлениям президент уделяет пристальное внимание. В 2015 году он заострил внимание на исполнении майских указов, в том числе повышении маткапитала, в 2016-м — на развитии телемедицины, вовлечении в благотворительность всё большего количества людей и необходимости избегать лишних экспериментов в школах. Говоря о бизнесе с парламентариями, президент жестко высказался по поводу излишней активности правоохранительных органов при проверках. В итоге накануне предыдущего выступления Путина перед Федеральным собранием депутаты за одно заседание приняли в трех чтениях законопроект, направленный на защиту предпринимателей от уголовного преследования.

Открыть кислород бизнесу

Тогда, в декабре 2016-го, остро прозвучала тема уголовного преследования высокопоставленных чиновников. Буквально за две недели до оглашения послания было задержан по подозрению в получении взятки министр экономического развития Алексей Улюкаев. Главе государства излишний ажиотаж вокруг этого события явно пришелся не по вкусу. «Борьба с коррупцией — это не шоу», — отрезал он.

Журналисты же пытались в кулуарах завалить вопросами нового главу Минэкономразвития Максима Орешкина, тогда еще только-только получившего назначение на высокий пост. Сейчас министр экономического развития уже уверенно дает прогнозы. В феврале он заявил, что в рамках послания Федеральному собранию «будут озвучены ключевые инициативы, которые будут способствовать ускорению темпов роста экономики и темпов внутреннего спроса».

В 2016-м Владимир Путин подчеркивал, что власти страны смогли удержать ситуацию в норме, несмотря на резкое снижение цен на нефть, санкции и другие вызовы. Да, не хватает инвестиций, технологий и кадров, но все проблемы решаемы. Среди хороших признаков — рост промышленного производства, подчеркивал глава государства. Среди мер, которые могут улучшить деловой климат, он называл возможность перенастройку налоговой системы. Прозвучит ли эта тема снова, остается лишь гадать.

В начале месяца, 9 февраля, Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заявил, что коснется в послании темы условий работы бизнеса: «Мы продолжим улучшать деловой климат в России, формировать комфортные условия для инвестиций в новые производства, создание качественных рабочих мест, устранять барьеры в регуляторике, развивать инфраструктуру». Часть выступления российский лидер обещал посвятить проблемам отечественной науки.

пу3 Владимир Путин принял участие в работе отчетно-выборного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Госдума уже приготовилась браться за реализацию новых поручений президента. Сразу после послания парламентарии намерены провести заседание Совета Думы. В прошлый раз еще накануне оглашения послания нижняя палата парламента сформировала специальную рабочую группу.

Пресс-секретарь президента не исключил, что поставленные в послании задачи впоследствии могут быть оформлены в виде указов. Директор центра политической информации Алексей Мухин сказал в беседе с порталом с iz.ru, что из этих поручений вырастут «новые майские указы».

От выборов не уйти

В свете президентских выборов воспринимали и предыдущее выступление Владимира Путина перед Федеральным собранием. Тогда ожидали своеобразной отмашки к началу кампании, однако ее дано не было. Сейчас ситуация уже вполне очевидная, старт ей дан давно. На этот раз Путин действует одновременно и как глава государства, и как кандидат на этот пост. Центризбирком, предваряя вопросы оппонентов, еще в начале февраля заявил, что выступление кандидата перед Федеральным собранием в разгар кампании не является нарушением.

«Безусловно, видение итогов работы за прошедший год и видение перспектив для работы (которые президент озвучит в ходе выступления. — iz.ru) так или иначе будет совпадать с программой кандидата Путина. Это неизбежно», — констатировал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента таким образом разрушил интригу — да, совпадения будут, говорит политолог Алексей Мухин. «Здесь нет ничего удивительного, — поясняет он. — Было бы странно, если бы президент Владимир Путин подготовил послание, не используя те тезисы, которые он использует в своей предвыборной кампании». Мухин уверен, что в послании глава государства обозначит «образ будущего» России, будет говорить «об изменениях, которые он намерен произвести в случае избрания на новый срок».