Президента ждет «Правда и справедливость»

Владимир Путин посетит медиафорум «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) «Правда и справедливость» в Калининграде. Глава государства, который является лидером ОНФ, будет присутствовать на пленарном заседании форума 2 марта. То, что такое мероприятие готовится, «Известиям» подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее в ОНФ заявили, что скорректируют программу форума в связи с назначением даты оглашения послания Федеральному собранию на 1 марта: во второй день работы участники обсудят выступление президента с политологами и социологами.

Глава государства примет участие в медиафоруме 2 марта — на следующий день после оглашения послания Федеральному собранию.

— Участие президента в форуме готовится, — подтвердил «Известиям» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин уже неоднократно встречался с участниками форума региональных СМИ, который ежегодно организует ОНФ. В ходе работы на полях этого мероприятия журналисты затрагивают не только профессиональные темы, но и задают президенту вопросы по актуальным региональным проблемам.

Ранее в ОНФ сообщили, что скорректируют программу медиафорума с учетом послания президента. Во второй день работы участники обсудят документ с экспертным сообществом. Не исключено, что тема послания прозвучит и на встрече с самим главой государства.

— Послание будет транслироваться в ходе мероприятия, а после участники будут обсуждать его на площадках форума с политологами и социологами. Также наш актив традиционно будет смотреть послание главы государства в региональных штабах «народного фронта» по всей стране, — заявил руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов.

В работе форума примут участие более 500 человек: лауреаты конкурса журналистских работ «Правда и справедливость» и конкурса Союза журналистов России «Почему я иду на выборы», а также блогеры, медиаменеджеры, главные редакторы и руководители федеральных СМИ. Также приглашены главы профильных министерств и ведомств.

Торжественное награждение лауреатов конкурса журналистских работ «Правда и справедливость» состоится в первый день работы форума. На следующий день будет организована работа профильных площадок, на которых журналисты обсудят вопросы и проблемы региональных печатных изданий, интернет-СМИ и телеканалов.