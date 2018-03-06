Механизм мобильности

В России используется самый удобный и надежный механизм для голосования избирателей, не имеющих возможности в день выборов прийти на участок, за которым они закреплены по месту регистрации. Такой вывод содержится в исследованиях РОИИП «Голосование «мобильных избирателей»: российский и зарубежный опыт», с которыми ознакомились «Известия». Форматы, применяемые во многих других странах (например, голосование по почте или по доверенности), располагают к фальсификациям, указывают авторы доклада. Эксперты отмечают, что российские механизмы способны повысить явку и прозрачность выборов, но предлагают оценивать эффективность процедуры по итогам нескольких кампаний.

В день выборов — 18 марта — россияне смогут выбрать удобный для себя участок для голосования по месту фактического нахождения, а не регистрации. Это потребует минимум усилий: нужно только подать заявление в любую территориальную или участковую избирательную комиссию, МФЦ или через портал госуслуг.

— По своей доступности и удобству механизм практически не имеет аналогов в мире. В случае отсутствия технических сбоев в системе он оптимален и по обеспечению гарантий от возможных злоупотреблений. Он помогает внутренним мигрантам проголосовать и исключает дублирование голоса избирателя на нескольких участках. Это будет способствовать увеличению явки за счет избирателей, проживающих не по месту регистрации, которые раньше не могли получить открепительное удостоверение, — полагает глава РОИИП Игорь Борисов.

В других государствах предусмотрены иные формы участия в выборах «мобильных избирателей». Некоторые страны используют механизмы, аналогичные российским. Например, в Финляндии, Исландии, Швейцарии, Канаде, Норвегии, Дании, в 29 штатах США, а также в Турции, Словении, на Мальте, в Дании и Португалии есть досрочное голосование. Кроме того, разрешено голосование за рубежом, в местах временного пребывания, частично досрочное. Все эти формы в РОИИП считают допустимыми.

Более критично авторы доклада настроены к таким форматам, как голосование с помощью открепительных удостоверений (ФРГ, Мексика, Болгария), по доверенности (Нидерланды, Франция, Бельгия) и по почте (США, Швейцария, Великобритания). Такие формы «ставят под угрозу смысл конституционного активного избирательного права», уверены эксперты РОИИП. Они нарушают тайну голосования, свободу волеизъявления и предполагают угрозу «скупки голосов».

В некоторых странах, где узаконены подобные практики, уже идут споры о легитимности этих процедур, напоминают в РОИИП. Так, например, в США, Канаде, Финляндии, Швейцарии, Швеции и Великобритании пришли к выводу, что голосование по почте, которое пока продолжают применять, искажает действительное волеизъявление и дает возможность для неправомерной агитации. А в Великобритании, Нидерландах, Франции и Бельгии уже установили ограничения по количеству лиц, за которых один человек может проголосовать по доверенности.

Координатор Национального общественного мониторинга Роман Коломойцев напоминает, что к голосованию по открепительным было много вопросов, часто возникали подозрения в фальсификациях. Новый механизм, не предполагающий использования открепительных удостоверений, более прозрачен, считает эксперт. Кроме того, новая схема удобнее для самих граждан.

— Большое количество желающих голосовать таким образом говорит о том, что многие россияне и раньше голосовать хотели, но не могли, — отметил Роман Коломойцев.

Президент Ассоциации политических юристов Роман Смирнов отмечает, что правоприменительной практики по использованию нового механизма пока мало, поэтому правильнее будет оценивать его по результатам нескольких избирательных кампаний. Но это первый шаг к дальнейшему техническому и процедурному совершенствованию системы голосования, считает Смирнов. По его мнению, важно, чтобы на местах не было перегибов, а ЦИК и региональные избиркомы должны оперативно и жестко пресекать любые злоупотребления.

На российских выборах доля «мобильных избирателей» традиционно была незначительной, колеблясь от 1,04% до 3,65%, в то время как за рубежом их число порой составляет 20% и более. По последним данным Центризбиркома, заявление о голосовании по месту нахождения подали свыше 1,7 млн человек, то есть около 1,57% избирателей. Однако число голосующих по месту пребывания будет только расти, прогнозировала глава ЦИК Элла Памфилова.